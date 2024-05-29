交通部部长谈越捷航空收购哈萨克航空：是否更名，投资者说了算

卡拉巴耶夫在议会大厅接受记者提问时指出，越捷航空进入哈萨克斯坦市场将会促进竞争，并对机票价格产生积极影响。

-若发生紧急情况，根据专门法律规定，哈萨克斯坦境内所有设施将处于国家机关的掌控之下。也就是说，紧急情况下，将会启动专门程序。-他强调。

此外，对于哈萨克航空公司是否会更名的问题，卡拉巴耶夫表示，这将由新投资者决定。

-是否更名取决于新投资者的意愿，他们肯定会做出相应决定。可以确认的是，国际航班肯定会继续运营。-他说。

越捷航空是越南的一家廉价航空公司，也是越南首家100%由民营资本成立的廉价航空公司，该公司由索维克控股集团（SOVICO Group）所有。去年8月，在托卡耶夫总统对越南进行国事访问期间，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部与越捷航空签署了谅解备忘录。最近，有媒体报道称，越南索维克控股集团已经收购了哈萨克航空公司。

【编译：阿遥】