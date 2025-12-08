水资源部：哈南部或在新一季生长期面临水资源短缺

—目前，南部地区的水库正处于蓄水模式。政府副总理理哈纳特·波兹姆巴耶夫近日分别在江布尔州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州主持召开会议，讨论新一季生长期的准备工作。我们向农民和地方执行机构介绍了来年水资源的预测规模，并讲解了减轻水量减少影响的相关措施。-他说。

他指出，根据中亚地区专家的预测，新一季植物生长期的水资源总量可能低于往年平均水平。

—因此，哈萨克斯坦南部各州存在水资源短缺风险。在克孜勒奥尔达州，将专门成立工作组，负责推动农业作物多样化。水资源和灌溉部、农业部及地方执行机构的专家计划依据下一季度的水资源预测，确定高耗水作物的播种面积。-努热穆别托夫表示。

据此前报道，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦确认将在2025—2026年秋冬季向吉尔吉斯斯坦供应电力，以便后者在冬季减少水电生产、储备更多水量用于来年春夏灌溉。

