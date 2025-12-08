16:19, 08 12月 2025 | GMT +5
水资源部：哈南部或在新一季生长期面临水资源短缺
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部水资源调控、保护与利用委员会主席赛勒别克·努热穆别托夫今天在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦南部地区在即将到来的农作物生长期可能面临水资源短缺。
—目前，南部地区的水库正处于蓄水模式。政府副总理理哈纳特·波兹姆巴耶夫近日分别在江布尔州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州主持召开会议，讨论新一季生长期的准备工作。我们向农民和地方执行机构介绍了来年水资源的预测规模，并讲解了减轻水量减少影响的相关措施。-他说。
他指出，根据中亚地区专家的预测，新一季植物生长期的水资源总量可能低于往年平均水平。
—因此，哈萨克斯坦南部各州存在水资源短缺风险。在克孜勒奥尔达州，将专门成立工作组，负责推动农业作物多样化。水资源和灌溉部、农业部及地方执行机构的专家计划依据下一季度的水资源预测，确定高耗水作物的播种面积。-努热穆别托夫表示。
据此前报道，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦确认将在2025—2026年秋冬季向吉尔吉斯斯坦供应电力，以便后者在冬季减少水电生产、储备更多水量用于来年春夏灌溉。
【编译：阿遥】