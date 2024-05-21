贸易部长：每投入1坚戈扶持出口 可带来500坚戈出口收入

-我们将以QazTrade为基础，与专业市场参与者合作推出贸易加速器，加速形成贸易流。这项计划包括签订长期产品供应合同，为远期购买报量出口产品提供预付款项。此外，为进一步巩固已取得的成果，将进一步强化跨部门协调，包括贸易部下属各类发展促进机构。鉴于目前的情况，我们建议通过巴伊铁列克控股工具实现预算外融资，其中包括新近设立的出口信贷机构。-沙卡利耶夫指出。

他表示，在此背景下，推动和促进国内外非原材料商品出口的基础设施已形成，以刺激出口贸易并增加在营出口商数量。

-根据发达国家经验，今年成立了出口信贷机构，旨在为企业实体在出口周期的各个阶段提供一系列保险和金融支持措施。为减少出口对外部因素的依赖，金融措施旨在支持先进加工产品。据统计，QazTrade目前提供的各项服务措施每年惠及超过450家企业。过去3年，植物油出口增长2.2%，化肥出口增长1.7%，羊肉出口增长4.4%。据估算，每投入1坚戈用于出口扶持，就能带来500坚戈出口收入，展现了相关政策的显著效益。-沙卡利耶夫强调。

【编译：阿遥】