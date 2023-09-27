哈交通部长出席全球可持续交通高峰论坛 与李小鹏举行会谈

在出席论坛全体会议时，卡拉巴耶夫强调了扩大中国到欧洲的跨里海国际运输线潜力的重要性，并介绍了"瓶颈"消除工作最新进展。

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此外，他还详细介绍了正在进行的运输和物流、公路和航空发展工作。具体来说，西安物流中心和巴克图-阿亚古兹铁路线的建设项目已经启动，后者将为中哈两国提供第三个边境口岸。

在高峰论坛框架下，首次举行了中亚国家和中国交通部长会议。在会议上，卡拉巴耶夫向与会者介绍了哈萨克斯坦通过新项目扩大现有运输设施能力的计划。此外，他还提出了有关铁路行业、物流领域、航空站扩建和公路建设等领域的具体合作建议。

与会代表们签署了关于建立中亚国家和中国交通部长会议机制的备忘录，该机制将有助于协调规划、确定交通合作的优先领域和关键任务。

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在论坛期间，卡拉巴耶夫和李小鹏还举行了双边会谈。双方讨论了交通物流、公路和航空领域具体问题。

【编译：阿遥】