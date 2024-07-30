交通部长：航空公司履行义务成效显著，违规减少

-此前，民航委员会通报了SCAT和飞狮航空因航班延误未提供住宿而被处以360万坚戈罚款的情况。然而，相较于履行义务，航空公司支付罚款似乎更为轻松，这引发了公众对现行处罚力度的质疑。面对这样的情况，交通部是否想过要加大对航空公司的处罚力度，以促使他们履行义务呢？-有记者提问。