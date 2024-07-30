13:44, 30 七月份 2024 | GMT +6
交通部长：航空公司履行义务成效显著，违规减少
（哈萨克国际通讯社讯）在今天政府例会后的新闻发布会上，交通运输部部长马拉特·卡拉巴耶夫就航空公司侵犯乘客权益行为的处罚力度问题做出了回应。
-此前，民航委员会通报了SCAT和飞狮航空因航班延误未提供住宿而被处以360万坚戈罚款的情况。然而，相较于履行义务，航空公司支付罚款似乎更为轻松，这引发了公众对现行处罚力度的质疑。面对这样的情况，交通部是否想过要加大对航空公司的处罚力度，以促使他们履行义务呢？-有记者提问。
对此，卡拉巴耶夫回应称，已经将航空公司必须提供住宿或冷饮的服务时限缩短了近一半。
-过去，只有当航班晚点8小时以上时，航空公司才需要提供酒店和饮料。现在，我们将这个时间减半，无论航班变更通知的时间如何，航空公司都必须提供这些服务。-卡拉巴耶夫在发布会上表示。
他还强调，罚款不仅对航空公司有经济影响，还会对其形象产生负面影响。
-目前我们还没有考虑进一步加大处罚力度，但我们愿意考虑。现在，不提供冷饮或住宿的情况越来越少了。航空公司正努力履行义务，维护自己的形象。-卡拉巴耶夫补充道。
【编译：阿遥】