交通部长会见inDrive创始人，强调乘客运输安全和市场竞争环境

今年6月，inDrive平台、交通部和内务部共同签署了一份三方备忘录。根据inDrive管理层提供的信息，为提升市区运输和长途运输的安全水平，三方正在开展一系列专项行动。例如，数百名平台签约驾驶员已经接受了道路交通安全和服务质量方面的培训。此外，8月初，在阿拉木图-库纳耶夫高速公路的交通事故易发路段设置了安全驾驶警示牌。汤姆斯基表示，公司将继续努力，进一步提升服务质量。

在会晤中，双方还讨论了共享车辆行驶速度数据的问题，即inDrive、交通部和内务部之间共享车速数据的可能性。

卡拉巴耶夫强调，各方需共同努力，确保出租车行业的基本服务要求，以保障道路交通安全。他指出，相关要求包括：

——驾驶员必须进行行前体检，遵守作息表，并严格控制车速；

——提供服务的车辆必须在哈萨克斯坦注册，并每年进行两次技术检修。

【编译：阿遥】