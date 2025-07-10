特朗普任命交通部长暂代NASA局长

特朗普当天在其创建的“真实社交”平台发文说，即便达菲只是“短期”担任NASA局长，他也将是一名“出色的领导者”。

达菲随即在社交平台X上发文：“很荣幸接受这个任务。”

目前，佛罗里达航天中心原主任珍妮特·佩特罗担任NASA代理局长一职。

特朗普去年12月提名企业家埃隆·马斯克推荐的美国富豪贾里德·艾萨克曼接任NASA局长。但在马斯克今年5月30日卸任政府效率部负责人的第二天，特朗普宣布，经过对艾萨克曼“以前各种关系”的详细审视后，决定撤回提名。当时，参议院还有几天就要对艾萨克曼的提名进行全体表决。

特朗普本月6日在“真实社交”平台上发文说：“虽然我觉得他（马斯克）的朋友很好，但我惊闻他（艾萨克曼）是个纯粹的民主党人，以前从未对共和党做出贡献。”

特朗普还写道，NASA作为马斯克企业的重要合作方，如果局长由他的一位密友担任，这“极为不妥”。NASA是马斯克旗下太空探索技术公司的大客户。

据媒体报道，艾萨克曼是太空探索技术公司重要客户，为该公司花费了数亿美元。作为太空探索技术公司的太空商业旅行团乘员之一，艾萨克曼2021年9月以来至少两次搭乘该公司飞船进入太空，去年9月完成全球首次商业太空行走。

马斯克与达菲之间则有过“纠葛”。美国有线电视新闻网9日援引一名消息人士的话报道，马斯克和达菲曾在3月的一次内阁会议上发生过争执，当时达菲指责马斯克领导的政府效率部裁减空中交通管制员。

马斯克在2024年美国总统选举中支持特朗普和共和党，曾被视作特朗普的重要盟友，但双方今年在“大而美”税收和支出法案等问题上产生严重分歧，最终公开决裂。