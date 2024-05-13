哈乌交通部长举行会晤 两国直航航班数量将大幅增加

双方就进一步加强当下主要的合作领域相关的议题，特别是国际运输走廊开发、铁路和公路运输、交通基础设施建设等领域联合项目的实施等情况，以及双边合作的其他前景等进行了讨论。

其中，正在实施的达尔巴札至玛赫塔埃尔勒铁路线工程问题得到了重点讨论。该线路一旦建成并投入使用，将能够为两国间货物运输量再增加1000万吨的运力。

谈及公路运输合作问题时，哈萨克斯坦交通部长表示，根据两国间公路运输领域的政府间协议，双方正在积极的开展这方面的有效合作。

- 去年通过公路开展的进出口货运量达到了180万吨，同比增长6%。整体上该领域的发展势头非常良好。- 马拉特·卡拉巴耶夫说。

民航是交通物流枢纽的主要推动力。目前，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间每周有 37 个航班。

去年，两国民航主管机构在塔什干举行了会谈，双方就了进一步增加航班数量和扩大航班地域的问题进行了讨论。

根据讨论结果，双方确认近期内将阿斯塔纳-塔什干航线允许的航班数量从每周12个航班增加到36个航班，将阿拉木图-塔什干航线允许的航班数量从每周20个航班增加到36个航班，其他航线每周增加至 4 个航班。

同时，哈萨克斯坦方面积极支持乌兹别克斯坦提出的关于建立“泰尔梅兹-马扎里-沙里夫-喀布尔-白沙瓦”铁路线的倡议。哈萨克斯坦交通部长指出，该项目的实施将有助于中亚国家区域关系和贸易的发展，并打通与南亚大型港口之间的联络通道。

两国交通部长在会谈期间签署了2024-2025年哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦交通物流领域战略合作发展路线图。

Фото: Көлік министрлігі

【编译：木合塔尔·木拉提】