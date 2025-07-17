伊拉克东部大型购物中心起火 已致逾60死

法新社报道，库特市（Kut）距伊拉克首都巴格达东南约160公里，当地一家大型购物中心星期三（7月16日）晚间发生火灾，目前已有61人遇难。

大火从一楼开始燃烧，迅速吞噬整个购物中心。起火原因尚不清楚，据一名幸存者称，是空调爆炸引发火灾。

法新社记者说，这家购物中心五天前才开业，当地医院挤满伤员，有的遇难者遗体已经烧焦。目前火情已得到控制。

瓦西特省长米亚希（Mohammed al-Miyahi）宣布为火灾遇难者哀悼三天，并表示地方当局会对商场业主和建筑承包商提起诉讼。

米亚希说，对火灾原因的调查正在进行中，预计在48小时内得出初步调查结果。

另据新华社报道，伊拉克总理新闻办公室星期四（17日）发布声明说，总理苏达尼已指示内政部长前往火灾现场，调查事故原因和相关情况，并向遇难者家属致以深切慰问。

伊拉克夏季十分炎热，气温可逼近50摄氏度，火灾风险也随之增加。伊拉克2023年9月曾发生婚宴大厅起火事件，造成至少100人死亡。