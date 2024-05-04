10:15, 04 五月 2024 | GMT +6
哈交通部拟提高对伪造车检报告的处罚力度
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部计划提高对伪造车辆年度检测报告的行为的处罚标准。
据该部消息称，根据新的方案，交通部计划将伪造机动车年度检测报告的行为的处罚金额，从目前的30倍按月计算指数提高至100倍按月计算指数。
按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。
2024年的按月计算指数为3 692坚戈。因此，根据新规则，伪造车检报告的行为人将面临369 200坚戈的罚款。
此外，如果行为人被发现在遭到行政处罚后的一年内重复此类违规行为，将被剥夺3年以内提供车检服务的资格。
交通部指出，伪造虚假的车辆技术检查报告，将意味着放行有缺陷的车辆上路行驶，从而导致包括致命事故在内的各种道路事故发生率的大幅增加。
交通部门预计，通过提高惩罚力度，以及规范行业准则等方式，将能够有效缓解违规行为的发生率。
据了解，目前哈萨克斯坦全国有950家从事车辆年度技术检测的机构和企业。
【编译：木合塔尔·木拉提】