哈交通部拟提高对伪造车检报告的处罚力度

据该部消息称，根据新的方案，交通部计划将伪造机动车年度检测报告的行为的处罚金额，从目前的30倍按月计算指数提高至100倍按月计算指数。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。

2024年的按月计算指数为3 692坚戈。因此，根据新规则，伪造车检报告的行为人将面临369 200坚戈的罚款。

此外，如果行为人被发现在遭到行政处罚后的一年内重复此类违规行为，将被剥夺3年以内提供车检服务的资格。

交通部指出，伪造虚假的车辆技术检查报告，将意味着放行有缺陷的车辆上路行驶，从而导致包括致命事故在内的各种道路事故发生率的大幅增加。

交通部门预计，通过提高惩罚力度，以及规范行业准则等方式，将能够有效缓解违规行为的发生率。

据了解，目前哈萨克斯坦全国有950家从事车辆年度技术检测的机构和企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】