哈萨克斯坦空防部队：高科技力量守护国家安全

如今，这支部队已发展成为哈萨克斯坦武装力量中一支强大、高科技、机动性强的力量。空防部队由防空部队和空军组成，负责可靠地守护国家领空，掩护重要的国家、行政和军事设施，并为其他军兵种提供空中支援。

Фото: Қорғаныс министрлігі

空防部队专业人才在多所军事院校进行培养。其中，阿克套防空部队军事学院负责培养飞行和工程技术人员，阿拉木图无线电电子与通信军事工程学院则为防空部队和通信部队输送工程人才。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦空军现役装备包括现代化作战飞机、军用运输机、教练机和直升机，其空气动力学性能、飞行能力和作战性能均达到世界先进水平。去年，空军引进了多功能军用运输机A400M，该机可执行远程任务，运送多达37吨货物或100余名士兵。在投入使用的半年时间里，A400M机组完成了多项人员调动任务，包括向戈兰高地轮换维和部队，运送哈萨克斯坦代表团赴阿联酋参加“2025年阿联酋特警挑战赛”，以及为“勇气”（Айбын）国际青年军事爱国主义集会提供运输保障。

Фото: Қорғаныс министрлігі

引入自动化指挥系统是空防部队发展的重要优先事项。该系统能够在应对空中威胁时确保各部队高效协同，从快速收集信息到协调作战行动和飞行指挥，都能实现一体化运作。

空防部队持续开展系统化训练，以提升官兵作战水平，培养飞行人员执行复杂任务的能力，并掌握高难度特技飞行技能。

Фото: Қорғаныс министрлігі

军事飞行员始终准备为民众提供援助。2024年春季洪水期间，陆军航空兵机组人员参与了人员疏散、食品和人道主义物资运送任务。他们还投身于阿拜州森林火灾的扑救以及其他紧急救援行动。

据此前消息，8月18日是哈萨克斯坦的边防部队日。这一天不仅是守护国境线军人的节日，也彰显了他们为国家安宁和人民安全所作出的重要贡献。

【编译：阿遥】