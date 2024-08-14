哈萨克斯坦水资源部将与美国地质调查局展开合作

努尔日吉托夫部长在会上透露，哈萨克斯坦水资源部已经与美国地质调查局（USGS）举行了多次会谈，目前双方已达成初步合作意向，特别是在地下水勘探和研究方面。为进一步深化合作，哈萨克斯坦水资源部已经起草了一份合作备忘录，并提交给美国地质调查局进行审议。

美国大使罗森布鲁姆在会谈中表示，美国愿意在防洪预警、应对和灾后恢复方面为哈萨克斯坦提供支持。为此，美方计划派遣专家前往哈萨克斯坦，协助提升该国的防灾减灾能力。

此外，努尔吉格托夫部长还特别强调了提高哈萨克斯坦水资源管理领域专业人员素质的重要性。对此，美国大使及USAID代表介绍了多个国际培训项目，旨在通过这些项目培养哈萨克斯坦的专业人才。

- 我们愿意在各个可能的领域展开合作，包括从节水技术的推广到地下水的勘探。鉴于美国国际开发署在中亚地区的区域性项目中积极参与，我们的部门将致力于进一步巩固与美国的双边合作关系。 - 努尔吉格托夫部长在总结发言中说道。

【编译：达娜】