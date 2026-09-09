哈萨克斯坦劳动和社会保障部国家劳动监察委员会阿斯塔纳市分局局长叶尔兰·伊斯玛古罗夫对此作出解释。

他指出，接近退休年龄并不能成为限制员工劳动权利或将其解雇的依据。法律并未针对距离退休还有几年时间的所有员工规定统一适用的特殊身份。

“法律并未规定为距离退休还有几年的所有员工赋予特殊身份，并自动适用额外保障。接近退休年龄本身不能成为解雇的理由。”他表示。

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因此，距离退休还有两到三年，并不意味着员工会自动获得某种特殊地位。不过，对于距离达到退休年龄不足两年的员工，法律确实规定了专门的保障措施。

距离退休不足两年有哪些保障？

根据《劳动法典》第53条规定，在因员工人数或机构编制缩减而解除劳动合同的情况下，对于距离达到退休年龄不足两年的员工，未经委员会作出正面决定，不得解除其劳动合同。

这一要求同样适用于因员工资质不足、其所担任的职位或所从事的工作不符合要求而解除劳动合同的情况。

“在这种情况下，解除劳动合同必须获得由雇主代表和员工代表等额组成的委员会作出的正面决定。”伊斯玛古罗夫表示。

这并不意味着距离退休不足两年的员工绝对不能被裁减。如果雇主决定采取这一措施，则必须严格遵守法律规定的程序，并取得委员会的正面决定。

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此外，集体合同或雇主的其他文件中，也可以规定额外的保障措施。

达到退休年龄后如何解除劳动合同？

接近退休年龄与达到退休年龄，在法律上的意义有所不同。接近退休本身并不能成为解除劳动合同的依据，而员工达到《社会法典》规定的退休年龄后，则可以解除劳动合同。

相关程序规定于《劳动法典》第52条第1款第24项。

不过，即便与已经达到退休年龄的员工解除劳动合同，雇主也必须遵守法律规定的相关要求。

“雇主必须在解除劳动合同日期至少一个月前通知员工。同时，还应按照劳动合同、集体合同和（或）雇主文件规定的标准支付补偿。”伊斯玛古罗夫说。

因此，接近退休年龄本身并非解雇理由。员工达到退休年龄后，可以依法解除劳动合同，但雇主必须履行法律规定的相关义务。

能否仅凭年龄认定员工劳动能力丧失？

老年员工有权在安全的环境下工作，享受劳动保护，并获得有关劳动条件的真实信息。

如果员工的健康状况不允许其从事某项特定工作，雇主无权自行认定其丧失劳动能力。

“此类决定不能依据雇主的个人意见作出，而必须以医疗结论为依据。员工的年龄不能成为认定其丧失劳动能力的理由。”伊斯玛古罗夫表示。

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员工权益受到侵害时该怎么办？

《劳动法典》第6条明确禁止劳动领域存在基于年龄的歧视。

如果员工认为自己因接近退休年龄而导致劳动权利受到限制，可以对雇主的行为或不作为提出申诉。

“员工有权通过法律未予禁止的一切方式维护自身权益。接近退休年龄并不会限制其劳动权利。”伊斯玛古罗夫总结道。

石油产业长期以来一直是哈萨克斯坦国家财政收入的重要来源之一。来自石油行业的相当一部分税收和其他缴款并未直接用于当期财政支出，而是进入国家基金，用于积累国家金融资产、降低经济和公共财政对国际石油市场波动的依赖，并为未来发展储备资源。