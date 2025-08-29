内务部：全国犯罪率下降13% 多类案件数量减少

为贯彻落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2024年国情咨文及其他相关指示，内务部在全国范围内大力推进平安城乡建设。

目前，每天有超过1.4万名警察和国民警卫队队员在岗执勤，维护社会秩序。全国共设立1.5万余条巡逻路线，覆盖所有重点区域。同时，警方也在着力防止累犯作案，这些措施已取得明显成效。

今年以来，公共场所、城乡街道以及有犯罪前科人员的违法行为数量均有所减少。得益于警方的协同配合，已侦破刑事案件1万余起，制止行政违法行为近1000万起。

Фото: Үкімет

—我们工作的核心原则是“法治与秩序”。通过预防措施，犯罪率下降了13%，比去年减少约9000起。谋杀、抢劫、盗窃、流氓行为和牲畜盗窃案均有所下降。有犯罪前科人员实施的违法行为，以及在公共场所发生的案件和持械犯罪的数量也在减少。同时，这些案件的破案率正在提升。-萨德诺夫说。

据此前报道，本月初，托卡耶夫总统接见萨德诺夫，听取关于全国犯罪形势以及内务部门落实“法律与秩序”原则的工作汇报，并就进一步提高国家法治水平和公共安全保障提出了多项具体指示。

【编译：阿遥】