08:00, 04 七月份 2025 | GMT +5
热射病不同于中暑——健康部门发布防暑指南
（哈萨克国际通讯社讯）鉴于近期的持续高温天气，哈萨克斯坦卫生部发布了一份夏季防暑信息指南，提醒公众注意“热射病”与“中暑”的区别，并提供预防建议。
卫生部指出，热射病与中暑并非同一概念。中暑主要由阳光直射导致的头部和血管过热，而热射病则可能突然发生在儿童、老年人及长时间暴露于户外的人群中，若处理不当可能引发严重后果。
热射病若得不到及时专业救助，可能导致内脏损伤、中枢神经系统不可逆变化，甚至危及生命。
什么是热射病？
热射病的常见症状包括：
- 全身乏力、状态急剧恶化；
- 头晕，眼前出现“漂浮”感；
- 恶心、呕吐；
- 体温升至39°C以上；
- 意识混乱、昏厥；
- 肌肉痉挛；
- 严重时可能出现意识丧失、癫痫发作或昏迷。
如何预防热射病？
卫生部建议公众遵循以下简单安全措施以防暑：
避免长时间暴露于烈日：
- 尽量在11:00至17:00这段时间避免外出，这是气温最高的时段。
- 如必须外出，尽量待在阴凉处，穿着浅色天然纤维衣物，并佩戴帽子。
保持合理饮水：
大量随意饮水无法有效缓解口渴，还可能加重心脏负担。建议饮用酸奶茶、甜茶、果汁、果昔或凉汤，避免酒精、高糖或碳酸饮料，这些饮料可能导致脱水。
降温措施：
室内可使用风扇或空调，适当洗冷水澡。可以用湿毛巾擦身，或在颈部、手腕和额头处放置冷敷。
调整饮食：
夏季应避免油腻、辛辣或重口味食物，优先选择蔬菜、水果、凉汤及发酵乳制品。
关注弱势群体：
切勿将儿童或老年人单独留在封闭车辆或高温室内，定期为他们提供水并观察其状况，确保儿童外出时戴好帽子，避免在高温时段带儿童外出散步。
合理安排活动：
高温下的体力活动易导致身体过热，建议将锻炼安排在早晨或傍晚，或缩短活动时长。
谨慎使用化妆品：
避免过多使用化妆品和护肤霜，以免影响皮肤正常功能。
卫生部强调，公众应提高防暑意识，尤其是在夏季高温天气中，及时采取措施以保护自身及家人健康。
【编译：木合塔尔·木拉提】