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    08:00, 04 七月份 2025 | GMT +5

    热射病不同于中暑——健康部门发布防暑指南

    哈萨克国际通讯社讯）鉴于近期的持续高温天气，哈萨克斯坦卫生部发布了一份夏季防暑信息指南，提醒公众注意“热射病”与“中暑”的区别，并提供预防建议。

    «Ыстықтың өтуі күннің өтуімен бірдей емес». Одан қалай қорғануға болады
    Фото: Kazinform

    卫生部指出，热射病与中暑并非同一概念。中暑主要由阳光直射导致的头部和血管过热，而热射病则可能突然发生在儿童、老年人及长时间暴露于户外的人群中，若处理不当可能引发严重后果。

    热射病若得不到及时专业救助，可能导致内脏损伤、中枢神经系统不可逆变化，甚至危及生命。

    什么是热射病？

    热射病的常见症状包括：

    - 全身乏力、状态急剧恶化；

    - 头晕，眼前出现“漂浮”感；

    - 恶心、呕吐；

    - 体温升至39°C以上；

    - 意识混乱、昏厥；

    - 肌肉痉挛；

    - 严重时可能出现意识丧失、癫痫发作或昏迷。

    如何预防热射病？

    卫生部建议公众遵循以下简单安全措施以防暑：

    避免长时间暴露于烈日：

    • 尽量在11:00至17:00这段时间避免外出，这是气温最高的时段。
    • 如必须外出，尽量待在阴凉处，穿着浅色天然纤维衣物，并佩戴帽子。

    保持合理饮水：

    大量随意饮水无法有效缓解口渴，还可能加重心脏负担。建议饮用酸奶茶、甜茶、果汁、果昔或凉汤，避免酒精、高糖或碳酸饮料，这些饮料可能导致脱水。

    降温措施：

    室内可使用风扇或空调，适当洗冷水澡。可以用湿毛巾擦身，或在颈部、手腕和额头处放置冷敷。

    调整饮食：

    夏季应避免油腻、辛辣或重口味食物，优先选择蔬菜、水果、凉汤及发酵乳制品。

    关注弱势群体：

    切勿将儿童或老年人单独留在封闭车辆或高温室内，定期为他们提供水并观察其状况，确保儿童外出时戴好帽子，避免在高温时段带儿童外出散步。

    合理安排活动：

    高温下的体力活动易导致身体过热，建议将锻炼安排在早晨或傍晚，或缩短活动时长。

    谨慎使用化妆品：

    避免过多使用化妆品和护肤霜，以免影响皮肤正常功能。

    卫生部强调，公众应提高防暑意识，尤其是在夏季高温天气中，及时采取措施以保护自身及家人健康。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 天气 社会 医疗卫生
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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