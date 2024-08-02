数字部代表谈微信：或许最终我们也会实施与之类似的方案

委员会主席指出，此类即时通讯工具所造成的问题确实非常现实，在Whatsapp和Telegram上充斥的诈骗信息，由于来源无法得到查证而很难被追踪。

- 我们都在使用这些外国的应用程序，也因此，我们只能向Whatsapp和Telegram等工具的运营商提出要求，否则什么也不会改变。我们必须要求这些工具能够明确每一个账户的背后是一个明确的个人或者可查证的客户，而这些要求无论是Telegram还是Whatsapp都没有进行设置。- 他说。

在这方面，委员会主席认为，中国的经验是值得借鉴的。

- 中国的微信（WeChat）平台就规定，每一个账户只能绑定一个号码，绑定到一个人身上。此外，想要使用微信，必须进行个人身份证件的全面认证，并且还需要另外两个用户证明申请开通账户的对象是真实的个人。或需，我们最终也将采取类似的方案。- 信息安全委员会主席鲁斯兰·阿布迪卡利科夫说。

但他也指出，在考虑到信息安全的同时，另一个必须考虑的问题就是个人权利。

委员会主席表示，任何旨在加强信息安全的措施，都意味着对公民网络匿名权的限制，而公民们是否愿意放弃这种权力，也是政府在制订相关措施和政策是，必须考虑到的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】