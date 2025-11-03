交通部提醒：冬季行车务必谨慎，按时更换冬季轮胎

通告建议驾驶员提前检查车辆技术状况，为冬季运行做好准备；严格遵守限速规定，保持安全距离；避免突然变道或急转弯等危险操作；在能见度受限路段行驶时尤其要注意安全。同时，建议车内备有充足燃料、保暖衣物及必要的应急救援工具。

为确保道路交通安全，公路委员会强调，驾驶员必须及时将夏季轮胎更换为冬季轮胎。在低温条件下，冬季轮胎可增强车辆与路面的附着力，缩短制动距离，降低打滑风险。根据哈萨克斯坦现行法律规定，每年12月1日至次年3月1日，全国所有车辆均须配备冬季轮胎。

如需了解道路状况或提交意见建议，市民可拨打国家哈萨克公路公司24小时呼叫中心短号1403。

如遇紧急情况，可拨打服务热线112、101、102 或103求助。

据此前报道，2025年上半年，哈萨克斯坦在全球交通拥堵指数排行榜中位列第44位（共89个国家）。根据该指数的计算标准，数值越高代表道路拥堵情况越严重。哈萨克斯坦的指数为136.3。

【编译：阿遥】