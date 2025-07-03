内务部：虚假入学材料掩盖非法劳务 68名外国公民涉案

日前，内务部工作人员在首都阿斯塔纳拘捕了一名涉嫌非法协助外国人办理居留许可的嫌疑人。

—该嫌疑人利用伪造文件，通过便民服务中心为数十名来自近邻国家的移民非法办理了临时居留许可。搜查过程中，我们查获了空白医疗证明表格、各类印章、电子存储设备以及其他与案件有关的材料。-内务部刑侦总局局长卡纳特·努尔玛甘别托夫介绍说。

此外，调查人员还在阿斯塔纳一所教育机构查出另一起类似案件，涉及一个为外国人“合法化”身份的犯罪网络。

据悉，该机构的两名工作人员涉嫌伪造入学邀请函，为68名以上来自远邻国家的公民办理虚假入学材料。并与一名业主签署了虚假的外国学生招募协议，并人为组织所谓的学习流程。正是依靠这些虚假材料，这些外国公民得以入境哈萨克斯坦并非法从事劳动活动。

—基于上述事实，我们已以涉嫌组织非法移民罪名对相关人员展开庭前调查。今年以来，内务部已查明并捣毁了8条类似的非法移民渠道。打击非法移民，是我们当前工作的重中之重。-努尔玛甘别托夫强调说。

近日，国家安全委员会边防局发布通报称，6月份共有5359人因违反哈萨克斯坦边境管理法律法规被拘留，其中包括4696名外国公民。

【编译：阿遥】