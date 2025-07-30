南部灌溉期用水有保障 哈萨克斯坦与邻国达成供水协议

7月28日，波兹姆巴耶夫对吉尔吉斯斯坦进行工作访问，与吉尔吉斯斯坦内阁主席阿德尔别克·卡西马利耶夫及相关部门负责人举行磋商。

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据悉，双方重点讨论了纳伦河、塔拉斯河流域，以及基洛夫和奥尔托-托科伊水库8月份的运行安排。会议最终就干旱和水位偏低背景下的额外供水需求达成一致，并明确将在此前协议框架内增加水量调配。

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7月29日，波兹姆巴耶夫前往塔什干，与乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫及水利、能源主管部门负责人继续磋商。双方就两周内补回供水计划欠额达成具体执行措施。

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通过与两国达成的协议，江布尔州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州当前灌溉期的用水需求将得到有效保障。

另据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，截至2025年上半年，哈萨克斯坦通过额尔齐斯河和伊犁河共从中国引入102亿立方米水资源，其中通过额尔齐斯河引水46亿立方米，通过伊犁河引水56亿立方米。

【编译：阿遥】