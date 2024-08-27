特朗普暗示或不与哈里斯辩论 双方对麦克风静音有争议

彭博社报道，特朗普和哈里斯唯一敲定的一场总统选举辩论定9月10日在美国广播公司（ABC）举行。

特朗普指责ABC对他有偏见，而哈里斯竞选团队要求在整场辩论中，两名候选人的麦克风都不被消音。这与特朗普和总统拜登的辩论安排不同。

特朗普星期天（8月25日）晚在自家社媒平台Truth Social问道：“我为什么要在那家电视台跟哈里斯辩论？”“他们受到许多质疑，必须交代一切！！！”

特朗普还说：“哈里斯为何拒绝在福克斯新闻、全国广播公司（NBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）甚至美国有线电视新闻网（CNN）辩论？静候我的宣布！！！”

哈里斯竞选团队26日发表声明说，双方竞选团队对于电视辩论规则，当一名候选人发言时，另一名候选人的麦克风是否应该静音存在争议。

哈里斯的发言人法伦说：“我们已通知ABC和其他寻求在10月主办电视辩论的新闻台，我们认为两位候选人的麦克风在整个直播过程中都应该开着。”

26日，当被问及是否希望在与哈里斯辩论时麦克风被静音，特朗普说，他的团队“同意遵守与拜登辩论时的相同规则”，他接着又说：“我不知道，这对我来说无所谓。”

特朗普说：“我可能更希望麦克风开着，但双方达成的协议是，这次的麦克风规则和上次一样。上次麦克风（在一方发言时）被静音。我上次并不喜欢这个安排，但我对结果感到满意。”

现在距离美国总统选举日只有两个多月时间，特朗普突然暗示不参加9月10日的电视辩论，加上双方对辩论规则的意见冲突，恐令特朗普和哈里斯迄今唯一同意参加的一场电视辩论取消。