国防部结束对C-295运输机迫降事件的调查

哈通社/努尔苏丹/5月28日 – 哈萨克斯坦国防部宣布，对2020年5月4日哈空军C-295运输机迫降事件的全部调查已经正式结束。

据国防部新闻服务处消息，此次调查由哈萨克斯坦国防部联合空中客车军事（Airbus Military）公司及哈萨克斯坦航空工业公司联合实施。

调查结果显示，迫降事件中的C-295军用运输机的前轮支撑系统存在技术故障。

国防部指出，在因这一前轮技术故障导致的紧急意外情况当中，机组成员表现出了优异的技术素养，采取了正确的操作，顺利的将飞机降落在了杰特艮机场。

当时飞机上共有4名机组人员，其中，机长、一等飞行员杰恩斯·扎伊诺迪诺夫拥有1700小时飞行时间，是一名经验丰富的飞行员。他与另外三名机组成员——副机长阿布莱·伊布拉耶夫、飞行工程师卡里姆·帕赫雷丁及机械师伊戈尔·卡拉贝茨，为解除飞机故障采取了所有可以实施的措施。

哈萨克斯坦总统、武装力量统帅为表彰4名机组成员在这一意外事故中的卓越表现，授予杰恩斯·扎伊诺迪诺夫和阿布莱·伊布拉耶夫二等«勇气»（Aibyn）奖章，授予卡里姆·帕赫雷丁和伊戈尔·卡拉贝茨«英勇表现»勋章。

同时，武装力量和紧急情况委员会对事件中地勤人员的表现予以高度赞赏。杰特艮机场及时有效的行动和措施，确保了飞机能够无损害的完成迫降，避免了人员伤亡事故的发生。

根据国防部的命令，参与迫降保障工作的所有地勤人员被授予«国家卫士»勋章和奖状。

根据此前报道，2020年5月4日下午，飞往努尔苏丹-阿克托别方向的一架型号为C-295的军用运输机由于机械故障，在阿拉木图州杰特艮机场实施了紧急降落。

5月5日，国防部代表对军机迫降一事进行了说明。

【编译：木合塔尔·木拉提】