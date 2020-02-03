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    08:57, 03 二月 2020 | GMT +6

    C5+1会议将于今日在塔什干举行

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    哈通社/努尔苏丹/2月3日 – C5+1（中亚五国+美国）模式的部长级会议将于今日（3日）在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

    哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外交部部长与美国国务卿迈克·蓬佩奥将出席会议。

    在2日于努尔苏丹举行的新闻发布会上，哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德表示，哈萨克斯坦积极支持C5+1对话框架下的区域合作模式。

    他指出，美国对中亚地区项目的长期参与，将有助于这一地区的经济领域引入投资和高新技术。

    «这也是美国对中亚战略的主要方向之一，将进一步深化双方之间的关系。»他说。

    美国国务卿迈克·蓬佩奥也强调指出，C5+1会议在反恐和反极端主义领域的合作中发挥了非常重要的作用。

    «哈萨克斯坦在其中起到的领导作用，保障了相关计划任务的顺利实施。»他说。

    2015年11月，美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行，会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明，批准建立六国外交部间定期政治对话新机制——C5+1。

    时至今日，C5+1会议已经成为了中亚五国与美国之间开展良性互动的重要机制。会议主题包括经济发张、区域合作以及安全问题。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    外交部 外交 美国 中亚 黄金储备
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