C5+1会议将于今日在塔什干举行

哈通社/努尔苏丹/2月3日 – C5+1（中亚五国+美国）模式的部长级会议将于今日（3日）在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外交部部长与美国国务卿迈克·蓬佩奥将出席会议。

在2日于努尔苏丹举行的新闻发布会上，哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德表示，哈萨克斯坦积极支持C5+1对话框架下的区域合作模式。

他指出，美国对中亚地区项目的长期参与，将有助于这一地区的经济领域引入投资和高新技术。

«这也是美国对中亚战略的主要方向之一，将进一步深化双方之间的关系。»他说。

美国国务卿迈克·蓬佩奥也强调指出，C5+1会议在反恐和反极端主义领域的合作中发挥了非常重要的作用。

«哈萨克斯坦在其中起到的领导作用，保障了相关计划任务的顺利实施。»他说。

2015年11月，美国与中亚五国外长会议在乌兹别克斯坦举行，会议通过了中亚五国与美国之间伙伴关系和合作联合声明，批准建立六国外交部间定期政治对话新机制——C5+1。

时至今日，C5+1会议已经成为了中亚五国与美国之间开展良性互动的重要机制。会议主题包括经济发张、区域合作以及安全问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】