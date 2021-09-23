穆赫塔尔·特列吾别尔德出席«C5+1»部长级会议

哈通社/努尔苏丹/9月23日-- 据外交部新闻消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席在第76届联合国大会框架下召开的«C5+1»部长级会议。

«C5+1»部长级会议在美国国务卿安东尼·布林肯、哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德、吉尔吉斯斯坦外交部长鲁斯兰·卡扎克巴耶夫、塔吉克斯坦外交部长西罗吉丁·穆赫里丁、土库曼斯坦外交部长拉希德·梅雷多夫和乌兹别克斯坦外交部长阿卜杜勒阿齐兹·卡米洛夫的的共同出席下召开。

会议期间，各国外长谈到了 «C5+1» 外交平台在解决阿富汗危机方面的潜力，抗击 COVID-19疫情，实现经济互动和应对气候危机方面的重要性。同时，强调了确保希望离开阿富汗的外国人和阿富汗人的安全，以及在阿富汗组建包容性政府的重要性。

哈外长表示，«C5+1»已成为讨论地区安全、加强中亚地区和与美国互利关系的稳定平台。

与会者还谈到，哈萨克斯坦及时倡议召开«C5+1»国家环保机构负责人会议，会议的实际成果可为经济增长、区域能源联系和提高能源效率提供动力。

«C5+1» 会议为讨论中亚面临的新挑战和威胁、解决环境问题的联合措施，以及扩大贸易和投资联系提供机会。

此外，特列吾别尔德还会见了美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢和国家安全委员会俄罗斯及中亚事务高级主任埃里克·格林。

会谈的重点是双边、地区和国际议程上的广泛问题，包括高级别和最高级别接触、阿富汗当前局势和促进阿富汗人之间的对话等。

【编译：阿依波塔】