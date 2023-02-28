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    21:14, 28 二月 2023 | GMT +6

    哈外长：«C5+1»对话机制已成为重要工具

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    哈通社/阿斯塔纳/2月28日——哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德28日在阿斯塔纳举行的«C5+1»部长级会议上表示，哈萨克斯坦将继续其多向和平衡的外交政策。
    -在这方面，与中亚和美国的关系对我们来说是主要优先方向。在此，«C5+1»对话机制更切合实际。在我们的共同努力下，该机制已成为重要工具。它将我们各国聚集在一起，加强经贸关系，有效解决核心问题。-特列吾别尔德说。

    同时，哈萨克斯坦外长提议在«C5+1»对话机制框架下继续开展各领域合作。

    -在取得成绩的基础上，我们必须继续进一步发展。«C5+1»对话机制提供了一个极好的平台，可以从美国获得投资和先进技术，以应对气候变化、水资源管理、技术技能培训和青年英语教学等 21 世纪的挑战。对哈萨克斯坦来说，美国是继荷兰后投资600亿美元的第二大投资国家。2022年，我们的双边贸易量增长37%，达30.5亿美元。-他说。

    据他介绍，目前共有560家美资企业在哈萨克斯坦境内运营。

    此外，哈萨克斯坦外长邀请与会者参与6月8~9日举行的阿斯塔纳国际金融论坛。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与美国 美国 中亚 黄金储备
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