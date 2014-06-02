哈通社阿斯塔纳6月2日电，据中国广播网援引中国之声《央广新闻》5月31日报道，随着来自土库曼斯坦的天然气进入乌兹别克斯坦境内的中亚管道首站，中国石油中亚天然气管道C线宣告投产，中亚-中国跨国能源动脉再次提升输送能力。

中亚管道C线是在2012年9月全面启动建设的，在去年底完成了线路整体焊接工作实现线路贯通，目前通气投产。投产之后，将达到每年70亿立方米的输气能力，在未来2015年底全面建成之后，将达到每年250亿立方米的输气能力。中亚天然气管道C线与AB两条线同时进行铺设，线路总长度180030公里，设计年输气能力是250亿立方米每年，线路走向是起源于土库曼斯坦和乌斯别克斯坦边境，经乌斯别克斯坦，哈萨克斯坦，在新疆霍尔果斯口岸入境，与中国国内的西气东输三线相连。

C线的输气能力是每年250亿立方米，那再加上此前的AB两条线，将使中亚天然气管道的管输能力在中国第十二个五年计划末期提高到550亿立方米每年，从而使天然气消费在一次能源结构中的比例由6%提高到8%，有利于中国能源结构调整。其次，通过中亚天然气管道输送的550亿立方米天然气可以切实满足中国23%的天然气消费需求，也能有效的缓解天然气的供需矛盾。另外，天然气与等热值燃料的二氧化碳排放量对比会减少53%，比煤炭会减少42%，而比燃料油将减少31%，比柴油也会减少29%，比原油减少27%。简单算一笔帐，在中国第十二个五年计划末期从中亚引进550亿天然气，相当于替代了0.73亿吨煤炭，减少了二氧化碳排放0.78亿吨，二氧化硫121万吨。值得一提的是，C线投产其实不仅对中国的能源结构调整有重大意义，也将使哈乌两国由管道过境国，转为管道天然气供应国，改变哈乌两国对外天然气供应的格局，实现了天然气出口多元化，天然气生产和销售的灵活性也得到了增强和实现。