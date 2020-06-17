哈萨克斯坦代表出席CAMCA论坛线上会议

哈通社/努尔苏丹/6月17日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，2020年6月16日CAMCA(Central Asia-Mongolia-Caucasus-Afghanistan, CAMCA)区域论坛首次以线上方式启动，该论坛是由中亚地区、蒙古、高加索地区和阿富汗为代表参加的。

该论坛的组织者是美国唐纳德·拉姆斯菲尔德基金会和中亚-高加索研究所。中亚-高加索研究所是美国最负盛名的研究中心之一，创始人是著名学者弗雷德里克·斯塔尔（Frederick Starr）。

此次论坛讨论的主题将是如何与冠状病毒大流行作斗争，该区域内企业和贸易的发展，区域安全问题，以及数字化转型的关键方面等。

哈萨克斯坦驻美国特命全权大使叶尔詹•哈兹汗诺夫和阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫发表了欢迎致辞。

该论坛将持续到6月19日，每天都会进行实时小组讨论，会议计划可以在camcaforum.org网站上找到。

下一届区域论坛预计将于2021年在阿拉木图举行。

CAMCA论坛上聚集了政府官员、科学界、商业界、以及公共组织的代表，以讨论该地区国家之间合作与互动的主要问题。

【编译：阿拉依】