CCTV计划拍摄关于哈萨克斯坦的纪录片

哈通社阿斯塔纳 -- 前来参观2017世博会的首批中国游客日前抵达南哈州。中国游客纷纷表示对哈萨克斯坦南部地区兴趣浓厚，因此决定前往南哈州观赏当地美景。

由中国中央电视台（CCTV）品牌影响力栏目总制片人周鸿率领的代表团此前曾对在上海和米兰举行的世博会进行新闻报道。此次，周鸿一行人决定对阿斯塔纳世博会进行专访报道。南哈州旅游局局长巴特尔汗•胡尔曼塞伊特迎接了周鸿一行，并邀请其观赏南哈州旅游景点。



周鸿表示，自己不仅对南哈州旅游潜力兴趣浓厚，同时希望进一步了解该地区经济发展状况。



周鸿说，2017年是两国建交25周年，同时也是"哈萨克斯坦中国旅游年"。值此之际，中国希望更进一步了解哈萨克斯坦，尤其是南哈州地区。



据周鸿介绍，CCTV计划拍摄一部关于哈萨克斯坦的纪录片，这将为中国人民进一步认知和了解友好邻邦--哈萨克斯坦提供便利机会，同时也会吸引更多中国游客前来哈萨克斯坦旅游。



中央电视台（CCTV）是中国官方电视媒体之一，拥有中国大陆境内最多的收视人群。中央电视台在121个国家设立了自己的记者站。



【编译：昂哈尔】