道达尔CEO马哲睿客死莫斯科 空难原因存疑

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，法国石油巨头道达尔集团（TOTAL）老板克里斯托弗•德•马哲睿，周一（20日）夜里在莫斯科因飞机失事丧生，终年63岁。马哲睿殒逝对法国这家最大的企业是一个沉重的损失，面临欧盟制裁的俄罗斯也失去了一位热情的捍卫者。

法新社21日报道，周一标准时间20时前不久，马哲睿乘坐的私人"猎鹰-50"轻型商务飞机从莫斯科伏努克沃尔机场起飞。飞机在跑道上与一辆铲雪车相撞，导致马哲睿与3名机组人员丧生。俄方调查人员指铲雪车司机曾喝酒，空管人员工作也有失误，法国表示将派员调查。

瓦尔斯总理周二表示："法国失去了一位工业大巨头和一位爱国人士。"

马哲睿商科毕业后，1974年进入道达尔集团至今40年，是道达尔集团董事长和首席执行官。该集团现在是全球第四大石油公司、法国盈利排名第一的大企业、法国股市资金排名第二的企业。马哲睿是法国势力最大的大老板之一。

语不惊人死不休的大胡子

马哲睿留着一撮大胡子。他是一个创建家、一个不同寻常的老板，也是一个喜欢挑衅和语惊四座的人，他的粗犷和坦率直言，经常让人留下深刻印象。

他喜欢发出惊人之语，经常把这当做乐事，这时他的胡子会颤动，他因此也获得"大胡子"的绰号。

今年年初，媒体揭露道达尔集团在法国不付税，因为它在法国土地上的业务亏损。大胡子在议会上接受议员质询时字字铿锵地说："我的梦想是在法国缴纳更多的税。"

他从来不会无的放矢。2013年11月，他不满地说："每次有一个问题冒出来，人家就一概地推出一条新的法律。他妈的，再立新法！多得都要爆掉了！我们只需要应用现行的法律，切实执行，这样人人都会心平气，胸有成竹。"

喜欢与所有人谈话

马哲睿谈话时首先喜欢棋逢对手，不论对手的社会地位。他可以和新闻学院的学生热情、真诚而且没有任何输赢目的地闲聊，高声宣示某某政治人物的决定欠缺逻辑。2013年7月，他在埃克斯（AIX-EN-PROVENCE）的经济论坛上说："法国真正的问题在国家。55%的国民生产总值由国家掌控，管理不良，人家也不管企业，企业还停留在要爸爸妈妈的阶段，要求国家来照顾我们！"

马哲睿也喜欢和新闻记者谈话并与他们辩论。集团内部曾有人责怪他与记者"太亲近"。这导致道达尔集团的公关班子在他身边加强警惕，对他的快言直语加强保护。但这位大老板认为：企业老板在公关方面做得不够，解释得不够，一旦发生困难时，他们总是抱怨人家代替他们发言。马哲睿喜欢坦率，不喜欢模棱两可和约略大概，他常说："一个字就是一个字的意思，必要时，我会更正。"

道达尔集团全体职员爱戴的这位大老板也是一位出色的"新思想鼓动者"，而且毫无禁忌。他今年1月在达沃斯论坛上对媒体宣布："诸位不要认为我在挑衅，我认为应该把欧洲重新看做是一个新兴国家。"

马哲睿出身法国望族，其外祖父是同名香槟酒制造厂创始人皮埃尔•泰廷杰（TAITTINGER）。他深爱法国。他说："爱国主义是爱自己的国家，不能随随便便说法国是一个蠢蛋国家，因为这说法不对。应该集中力量去做应该做的事，而不是盯着批评。看看政界、政党之间，看看每个政党内部，他们给的是什么爱国形象？这样能使国家社会进步繁荣吗？ 我，我支持政府，因为是法国政府，如此而已。因为我确实希望政府能赢，如果它失败，就是法国的失败，不是因为它是左派或右派。"