苹果CEO库克宣布出柜 以同性恋身份感到骄傲

哈通社阿斯塔纳10月30日电，据中新网消息，苹果CEO蒂姆•库克今日在彭博《商业周刊》网站上发表文章称，为自己是同性恋而自豪。他还表示，如果听说苹果CEO是一名同性恋者能够抚慰其他一些同性恋者，牺牲我个人一点隐私也是值得的。

库克说："多年来，我向许多人公开了我的性取向。苹果的许多同事也知道我是一个同性恋者，但他们对待我的态度没有什么不同。"

当然，我有幸能在苹果工作。这家公司热衷于创造和创新，能够接受人们之间的差异。但并不是所有人都这么幸运。

我从未否认过我的性取向，但我也从未公开承认过，直至现在。现在让我清楚地表达自己的立场：我很自豪成为一个同性恋者，我认为，成为一名同性恋者是上帝赐予我的最伟大的礼物。

我并不认为自己是一个激进分子，但我意识到，我从别人的牺牲中受益匪浅。因此，如果听说苹果CEO是一名同性恋者能够抚慰其他一些同性恋者，或者让饱受孤独的任何人感到一丝安慰，或者是能激励某人坚持他们的平等观念，牺牲我个人一点隐私也是值得的。

我承认，这并不是一个容易的选择。隐私对我而言仍是十分重要的，我仍愿意保留那么一点隐私。苹果已经成为我生活的一部分，我将继续投入计划全部时间、竭尽所能来确保成为一名优秀的CEO。这是我们的员工、客户、开发者、股东和供应商合作伙伴所应得的。

希望人们能够尊重我的选择，允许我追求适合自己的事情，以及能给我带来快乐的工作。