哈萨克斯坦总统会见迪拜环球港务集团CEO

哈通社/阿斯塔纳/8月12日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫11日与迪拜环球港务集团（DP World）董事长兼首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·本·苏莱姆在阿克套举行会谈。

会谈中，总统对DP World集团在货运和物流领域取得的成就做出了高度评价。



总统指出，作为在全球6大洲42个国家开展业务，管理着超过78个物流终端的大型企业，DP World集团在相关领域的经验对哈萨克斯坦非常重要，哈萨克斯坦期待同DP World集团开展深入的合作。



期间，总统还谈及哈萨克斯坦为鼓励投资而推行的政策，并着重介绍了库里克港自由经济区的优势。



"我们打造了一条全新的货运线路，在阿拉山口和霍尔果斯拥有两条过境通道。基于这条线路，我们可以完整的保障从中国华东各省经哈萨克斯坦、中亚、俄罗斯、波斯湾，并通过黑海和地中海直达欧洲的全部货运量。"总统说。





苏尔坦·艾哈迈德·本·苏莱姆就库里克港多式联运枢纽的启动向纳扎尔巴耶夫总统表示祝贺，并感谢哈萨克斯坦为DP World集团在哈开展业务所创造的机会。



他高度评价了库里克港的建设，并指出，基础设施的投资对物流运输业的发展具有重要的作用。他同时表达了在阿克套开展业务的兴趣。



总统在会议结束时祝愿DP World公司在互利合作的道路上取得进一步成功。



【编译：木合塔尔·木拉提】