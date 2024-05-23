马吉利斯议长霍莎诺夫赴德黑兰参加莱希告别仪式

伊朗总统莱希于本月19日在一场空难中不幸遇难。22日，莱希总统遗体告别仪式在德黑兰举行。叶尔兰·霍莎诺夫率领哈萨克斯坦代表团前往德黑兰，出席了在总统府举行的悼念活动。

在此期间，霍莎诺夫与伊朗副总统穆赫森·曼苏里举行会晤，代表哈萨克斯坦总统向伊朗政府和人民表达深切哀悼。

Фото: Мәжіліс

-我国元首对此次悲剧深感悲痛，并已向伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊和伊朗人民致唁电。此外，托卡耶夫总统于21日赴伊朗驻哈萨克斯坦大使馆，向伊朗人民表达慰问和哀悼，并在吊唁簿上留言。我们将铭记莱希总统是一位德高望重的政治家，他为发展哈伊两国的友好和互信关系做出了重要贡献。-霍莎诺夫表示。

霍莎诺夫强调，托卡耶夫总统高度重视发展与伊朗的牢固伙伴关系和密切合作。

-在这一艰难时刻，我们感谢哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲赴伊朗驻阿斯塔纳大使馆，对我国人民表达支持，并向伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊致唁。伊朗永远不会忘记哈萨克斯坦的友谊。我们愿意进一步发展两国双边关系。-曼苏里说。

【编译：阿遥】