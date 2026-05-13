哈萨克斯坦器官移植手术量持续增长 2025年创历史新高

近年来，哈萨克斯坦器官移植手术数量呈逐年上升趋势，从2023年的236例增长至2024年的260例，并在2025年达到310例的历史最高水平。

数据显示，2026年第一季度，哈萨克斯坦全国共完成77例器官移植手术，其中包括55例活体捐献移植和22例逝者捐献移植，手术类型涵盖肾脏、肝脏、心脏、肺部及角膜移植等多个领域。

此外，哈萨克斯坦医疗体系对儿童器官移植工作给予高度重视。2025年共为儿童患者实施器官移植手术16例。

与此同时，等待移植的患者人数依然较为庞大。目前，全国器官移植等待名单共计4600余人，其中包括119名儿童。从疾病类型来看，肾脏移植需求最为突出，共有4102名患者在排队等待；肝脏、心脏及肺部移植等待人数分别为267人、198人和33人。与2023年相比，等待名单总人数已从3900人增加至4600余人。

推动移植医疗事业发展的关键因素，在于逝后捐献工作的规范开展以及全社会器官捐献理念的逐步形成。数据显示，潜在逝后捐献者登记数量已从2023年的49例增长至2025年的186例。2026年第一季度，全国又新增识别55例潜在捐献者，为提升整体医疗救治能力提供了重要支撑。