哈萨克斯坦儿童医疗资金翻倍增长 多项重症治疗国内可及

2024年，全国医生共为儿童实施1700余例开胸心脏手术，其中809例为1岁以内婴儿。这一能力的提升得益于医疗技术的现代化，尤其是新生儿重症监护技术的发展，使得极低体重儿的存活率提高了4倍。

卫生部指出，每年有约5000名儿童在本国接受血液肿瘤类疾病治疗。随着国内治疗能力增强，前往国外治疗的转诊数量减少了一半，多数癌症治疗已可在本国完成。

目前，儿童恶性肿瘤的总体存活率已超过75%。

根据计划，自2026年起，患有1至3级听力障碍的儿童将可免费获得由地方预算支付的助听器与人工耳蜗音频处理器，进一步提高听障儿童的生活质量与教育可及性。

2024年，国家卫生航空服务中心为超过3000名患有严重并发症和外伤的孕产妇及儿童提供紧急转运服务。

其中，医疗航空流动小组共执行750余次飞行任务，包括为165名孕妇和588名儿童提供转运，共安全运送647名儿童和127名孕妇。

【编译：达娜】