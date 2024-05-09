参议院议长向阿丽娅•莫勒达古洛娃纪念碑敬献花圈

执法机构功勋人士、参议院议员代表及军方代表等，出席了献花仪式。

参议院议长在致辞中指出，阿丽娅•莫勒达古洛娃在年仅二十岁时就以其英雄事迹受到人民的尊重，她的英勇事迹将永远的年轻一代的榜样力量。

阿什姆巴耶夫表示，5月9日胜利日期间，哈萨克斯坦各个地区都会举办活动进行纪念。在那场惨烈的战争当中，超过120万哈萨克人奔赴前线，其中有一半多没能返回故乡。在后勤战线上，数以百万的哈萨克斯坦人付出了巨大的劳作，保障了前线的各项供应。

- 歌颂为祖国牺牲的英雄事迹是非常重要的，我们的人民在为二战的胜利作出的巨大的牺牲。作为一个热爱和平的国家，所有哈萨克斯坦公民都有责任共同努力，维护国家的和平与和谐，让这片土地永远享有和平，不再发生战争。- 他说。

参议院议长还像在世的二战老兵们致以问候，并祝愿国家永享和平。

【编译：木合塔尔·木拉提】