托卡耶夫接见马吉利斯议长霍沙诺夫 听取宪法改革立法工作汇报

会见期间，霍沙诺夫就马吉利斯围绕落实宪法改革成果所开展的立法工作，向国家元首作了详细汇报。

霍沙诺夫表示，议会已按计划高质量完成7项宪法性法律的审议与通过工作，为新宪法各项规范的落实奠定了坚实法律基础。其中包括《总统法》《库鲁尔泰及其代表地位法》《哈萨克斯坦人民理事会法》《哈萨克斯坦共和国首都地位法》以及《阿拉套市特殊法律制度法》等重要法律文件。他强调，这些立法工作均在社会各界代表和专家广泛参与的基础上，以公开透明方式推进完成。

据介绍，自本届会期开始以来，马吉利斯已累计审议通过并提交参议院的法案达89项，内容涵盖建筑与数字法典、人工智能、银行及银行服务、违法犯罪预防、刑法与刑事诉讼法修正、公务服务、国家奖励、科学发展、教师地位提升、反腐败以及私人执业法警等多个重要领域。

目前，马吉利斯仍有80项法案处于审议阶段。其中重点包括与新宪法实施相关的赦免法案，以及交通数字化与安全治理、地方自治、电信市场发展、机械制造业、技术与职业教育、公证制度等方向的重要立法。

霍沙诺夫还表示，在本届会期结束前，马吉利斯计划审议最高审计院院长关于科研经费使用效率的报告，并听取政府及最高审计院有关2025年共和国预算执行情况的说明。同时，议会还将就议员赴各地区调研期间收集到的民众诉求，要求政府提交相应回应和报告。

他指出，马吉利斯始终高度重视立法工作的公开性，并持续加强与专家智库之间的合作。目前，公共议事厅会议已实现常态化、有序化运行。

此外，霍沙诺夫还向托卡耶夫总统汇报了议会外交工作情况，重点介绍了马吉利斯在突厥国家议会大会、独联体议会间大会等国际议会组织框架下开展合作的最新进展。