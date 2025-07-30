曼格斯套州游客数量持续增长 年底有望突破51万人次

据他介绍，2025年1月至3月，曼格斯套州共接待游客66,450人次，其中国内游客60,055人次，外国游客6,395人次。预计到2025年底，游客总数将达到51.9万人次。

伊布拉舍夫指出，目前曼格斯套州在全国接待游客数量方面排名第六，在吸引外国游客方面位列第十。

—我们接待的外国游客主要来自俄罗斯、中国、伊朗、意大利、阿塞拜疆、英国、比利时、土耳其、乌兹别克斯坦和美国。总体来看，预计到2029年，这些数字将实现翻番。-他说。

截至2025年第一季度，曼格斯套州共有各类住宿设施108家，比去年同期增长5%。

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此外，伊布拉舍夫表示，根据国家元首的重要指示，曼格斯套州2025—2029年旅游区综合发展规划已正式制定完成。

—这份综合规划涵盖九大方向，包括为旅游业可持续发展和吸引投资创造有利条件、分阶段实施大型投资项目、发展交通与通信基础设施、建设现代物流体系、推动行业数字化转型、提升旅游安全保障、加强人才培养与服务质量、推广本地区旅游品牌，以及推进肯德尔勒度假区的发展等内容。-他补充道。

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据此前报道，哈萨克旅游国有控股公司今日发布消息称，哈萨克斯坦入围英国著名旅行杂志《旅行癖》主办的“读者旅行奖（Reader Travel Awards ）”，将角逐“最受欢迎的新目的地”奖项。

【编译：阿遥】