参议院议长：北部人口持续下降，南北自愿移民计划效果不佳

阿什姆巴耶夫提到，广大农村地区医疗卫生事业的发展对人口问题至关重要。目前，在国家“农村医疗现代化”项目框架内，相关工作正得到大力推进。然而，他也指出个别地区仍存在预算资金使用效率低等问题。他强调，为确保国家项目、农村发展构想和其他区域发展规划高质量实施，必须采取必要的措施。

他进强调部分地区经济社会人口结构失衡问题仍然突出。目前，哈萨克斯坦南部、西部地区和特大城市的人口持续增长，而北部地区则明显呈下降趋势。

阿什姆巴耶夫表示，近年来，北哈州、巴甫洛达尔州和库斯塔奈州等地人口有所减少。

-我们必须承认，自南向北自愿移民计划并没有达到预期效果。我们认为，参议院正在审议的新移民法案有望为加速劳动力资源流动性提供新的动力。同时，我们必须在这一方向上进一步努力。考虑到当前的人口状况，确保社会、交通和工程基础设施的发展达到适当水平至关重要。此外，还需要为国民全面发展创造优质的生态环境。鉴于当前的人口发展状况，我们必须在这些问题上增加有效的跨部门行动。-他说。

【编译：阿遥】