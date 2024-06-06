哈萨克斯坦马吉利斯议长出席突厥国家议会大会

据了解，本次会议的主题为“突厥世界的绿色愿景：议会在实现绿色议程中的作用”。

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大会前，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫集体会见了突厥国家组织议会代表团领导人。会谈中，阿塞拜疆总统指出了各成员国立法机构在组织一体化进程中的重要作用。

哈萨克斯坦马吉利斯议长向阿塞拜疆总统转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情问候。

-如今，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的关系堪称典范。托卡耶夫与您之间密切而可靠的对话是我们成功合作的保障。我可以自信地说，哈萨克斯坦和阿塞拜疆议会正在本着同样的信任与合作精神开展工作。-霍沙诺夫说。

突厥国家议会大会上，阿塞拜疆米利马吉利斯（议会下院）接任大会轮值主席国职务。

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哈萨克斯坦马吉利斯议长在全体会议上发表讲话时指出，突厥国家议会大会在哈萨克斯坦的倡议下为加强突厥国家合作而成立的平台。15年来，该大会有效履行了这一使命。

霍沙诺夫强调了会议主题的重要性，并指出向绿色能源和碳中和过渡是本组织参加国气候议程的共同目标。

-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫着重关注这一问题。哈萨克斯坦正在努力履行国际气候协定的义务。例如，去年批准了截至2060年实现碳中和战略。目前，正在制定水法和税法。其中，考虑了“绿色议程”。议会全面参与这项工作。-他说。

哈萨克斯坦马吉利斯议长就“绿色哈萨克斯坦”国家项目落实进展进行了介绍。他同时还表示，哈萨克斯坦支持阿塞拜疆应对气候变化的举措，并祝愿阿塞拜疆成功举办第29届联合国气候变化大会（COP29）。

霍沙诺夫指出，有必要就绿色经济商品和服务的标准形成共同立场。

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会上，与会者还就突厥国家议会大会成员国通过多项示范法案的问题。其中包括有关个人数据保护、劳动力市场培训、贸易代表处、销售产品的安全和质量，以及烟草产品使用限制的法律草案。

最后，突厥国家议会大会第13次全体会议通过了《巴库宣言》。大会框架下还举行了女议员、青年议员和议会机构代表的小组会议。

会议结束后，各国议会议长向阿塞拜疆全民领袖盖达尔·阿利耶夫陵墓敬献花圈。

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【编译：小穆】