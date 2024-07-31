哈萨克斯坦参议院议长出席伊朗新任总统就职典礼

访问期间，阿什姆巴耶夫议长还会见了伊朗议会议长、伊朗文化和伊斯兰联络组织主席，就加强哈萨克斯坦与伊朗双边关系及议会间合作议题进行了探讨。

阿什姆巴耶夫代表托卡耶夫总统向佩泽什基安表示祝贺，并强调哈萨克斯坦高度重视与伊朗之间的合作关系。

- 请允许我转达哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对您的祝贺和良好祝愿。托卡耶夫总统非常关注两国间双边政治和经济合作的发展。伊朗是我们在里海地区的重要邻国，也是中东和中亚地区的重要贸易伙伴。因此，加强与伊朗的关系仍然是我们对外政策的优先方向之一。在这方面，哈萨克斯坦议会将尽全力促进两国关系的全面发展。 - 议长在发言中说到。

此外，阿什姆巴耶夫议长对伊朗积极参与上海合作组织峰会表示感谢。峰会期间通过了包括《阿斯塔纳宣言》在内的重要文件，对区域合作起到了重要推动作用。

在与伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫的会晤中，阿什姆巴耶夫强调了进一步加强哈萨克斯坦和伊朗议会合作的前景，指出立法领域合作的主要方向。

哈萨克斯坦议会非常希望加强与伊朗伊斯兰议会的联系。我们两国议会中设立的友好小组构成了议会间合作的坚实基础。我们必须优先考虑务实合作，以解决两国共同关心的问题，并在立法实践中交流经验。 -他说。

阿什姆巴耶夫还会见了伊朗文化和伊斯兰联络组织新任主席穆罕默德·迈赫迪·伊曼尼普尔。双方就加强两国人民文化和精神联系的问题进行了讨论，强调在应对全球挑战过程中，精神外交和协作的重要性。

- 今年10月，我们计划召开世界和传统宗教领袖大会秘书处第22次会议，讨论大会发展纲要的进一步实施问题，并确定下一届第八次大会的主题和日期。我们还将举办青年宗教领袖论坛，期待伊朗代表积极参与这些活动。 - 议长说。

此外，他对伊朗方面支持世界和传统宗教领袖大会的倡议，积极参与论坛最终文件的制定，并为推动跨宗教和解理念及价值观做出的贡献表示感谢。

【编译：达娜】