议长指出参议院议员们在抗洪工作中的主要任务

会议期间，议长首先指出了参议院议员们在抗洪工作方面的主要任务。

同时， 会议就计划4月3日召开的参议院全体会议议程进行了讨论。

阿什姆巴耶夫谈到了抗洪工作的复杂性，并呼吁议员们动员起来，为解决问题做出贡献，并防止今后再发生此类情况。他指出，国家元首正在密切关注这一问题。

-国内部分地区的防汛形势十分严峻，洪水淹没了定居点，冲毁了道路和桥梁。在这方面，国家元首向政府和地方执行机构下达了具体工作任务，要求处理紧急情况并消除其后果。总统强调，主要任务是防止人员伤亡。这一困境下，国家不会袖手旁观，会为民众提供支持，国家将为所有受害者提供全面援助。-他说。

议长表示，向地区居民提供支持方面，协调参议院和地方议会工作极为重要。

-已有部分参议员前往发生洪灾地区，向当地行政机构提供援助。我们应该加强这方面的工作，与地方议会议员们一同寻找解决问题的方法。-阿什姆巴耶夫说。

将于4月3日召开的全体会议期，参议院议员们将审议《关于批准在欧亚经济联盟成员国之间相互承认科学学位有关文件的协定法案》。

此外，全体会议还将审议《关于批准哈萨克斯坦共和国政府和吉尔吉斯共和国内阁之间关于航空搜救协议法案》。

【编译：阿依波塔】