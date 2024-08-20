阿拉木图市长表彰奥运获奖运动员：奖励住房和汽车

多萨耶夫特别赞扬了在本届奥运会上获得银牌的体操运动员纳里曼·库尔班诺夫、以及铜牌得主们--柔道选手胡苏曼·赫尔克兹巴耶夫、拳击手纳兹姆·科宰拜、射击运动员亚历山德拉·李和伊斯兰·萨特巴耶夫。

阿拉木图市政府为这些奥运奖牌获得者颁发了住房和汽车奖励。具体来说，银牌得主纳里曼·库尔班诺夫获得了一套两居室公寓，而铜牌得主们胡苏曼·赫尔克兹巴耶夫、纳兹姆·科宰拜，亚历山德拉·李和伊斯兰·萨特巴耶夫则分别获得了一居室公寓。与此同时，这些运动员还分别获得了价值500万和400万坚戈的现金以及新车奖励。值得一提的是，除了市政府提供的住房外，库尔班诺夫还获得了由赞助商赠送的额外的一套公寓。

此外，所有参加奥运会的阿拉木图运动员及其教练团队也均获得了现金奖励。

- 阿拉木图的运动员们为国家赢得了多枚奖牌，这是极大的荣耀。你们凭借才华、毅力和勤奋，取得了重要的历史性胜利，赢得了全国人民的热烈欢迎，并为全球体育的发展作出了贡献。你们是对热爱事业、热爱祖国的光辉典范。 - 阿拉木图市长向运动员们说道。

Фото: Алматы әкімдігі

【编译：达娜】