    19:51, 12 12月 2025 | GMT +5

    阿斯塔纳市长：首都常住人口突破160万 每年新增10万居民

    哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳马斯利哈特（地方议会）会议上，市长杰恩斯·哈斯姆别克通报了首都人口增长情况。他表示，目前阿斯塔纳的常住人口已达到160万人。

    Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    他在发言中指出，随着地方收入增长，明年城市预算将达到1.1万亿坚戈。

    —用这笔钱肯定不可能把所有东西都建起来，但我们可以在年内确定一些具体的优先项目。过去两年的“舒适学校”项目帮了我们很大忙。但接下来，我们就得更多依靠自己的力量了。卫生领域的情况也差不多。我们得到了国家元首、政府和萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金的支持，正在建设一所产科医院和一所多功能医院。还会建一个创伤中心和两所门诊部。其中一所是公立门诊部，将建在市政府正通过诉讼努力收回的那块地上。另外，在阔科塔勒片区也会建设一所公立门诊部。这能减轻目前9所门诊部的压力。-他说。

    哈斯姆别克强调，阿斯塔纳是一座快速发展的城市。

    —每年大概有10万人注册成为常住人口。目前正式登记的城市人口是160万。移民部门的同事说，每天大约有20万公民来城市里工作、学习或就医。所以，城市的社会设施每年都得跟着发展。-他强调。

    【编译：阿遥】

    Ерлан Мазан
