阿斯塔纳市长：首都常住人口突破160万 每年新增10万居民

他在发言中指出，随着地方收入增长，明年城市预算将达到1.1万亿坚戈。

—用这笔钱肯定不可能把所有东西都建起来，但我们可以在年内确定一些具体的优先项目。过去两年的“舒适学校”项目帮了我们很大忙。但接下来，我们就得更多依靠自己的力量了。卫生领域的情况也差不多。我们得到了国家元首、政府和萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金的支持，正在建设一所产科医院和一所多功能医院。还会建一个创伤中心和两所门诊部。其中一所是公立门诊部，将建在市政府正通过诉讼努力收回的那块地上。另外，在阔科塔勒片区也会建设一所公立门诊部。这能减轻目前9所门诊部的压力。-他说。