参议院议长：新宪法若通过 参议院将于7月1日解散

在参议院全体会议结束后回答记者提问时，阿什姆巴耶夫指出，作为重大宪制改革的一项内容，哈萨克斯坦拟转为一院制议会体制。过去30年来实行的两院制议会已完成其历史使命。一旦新宪法自7月1日起生效，参议院也将依照宪法规定终止其职权。

与此同时，阿什姆巴耶夫强调，即便议会结构发生变化，现任参议员仍将继续为国家利益和社会发展贡献力量。

—现任参议员拥有丰富的从政经验，曾在中央和地方担任重要领导职务。因此，各位同事今后仍将服务国家发展，-他说。

此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已签署总统令，决定于2026年3月15日举行全国公投。

新宪法草案对生效时间及相关法律后果作出了明确规定。

具体而言，根据新宪法草案第95条规定，依据1995年8月30日版《哈萨克斯坦共和国宪法》组建的哈萨克斯坦共和国议会，其宪法职权将于2026年7月1日终止。自新宪法生效之日起一个月内，哈萨克斯坦共和国总统须宣布举行库鲁尔泰（议会）选举，并在两个月内完成选举程序。

【编译：阿遥】