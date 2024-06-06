参议院议长：国家应系统性支持哈萨克语儿童节目的创作

参议院6日在会上审议通过了《大众传媒法》法案。

在对法案进行讨论期间，议长阿什姆巴耶夫向介绍该法案的文化和信息部副部长哈纳特·斯卡科夫提出了明确的建议。

议长说：

- 哈纳特·朱马拜吾勒，借着这个讨论，以及第二个问题，昨天我们出席了用哈萨克语创作内容的创意产业代表论坛。在论坛上，使用哈萨克语为儿童制作节目的从业者们提出了不少问题，他们都在提资金支持的情况。此外，还有关于市场推广的问题。关于信息获取可及性的问题，也有不少人提出来。我认为，贵部门应该仔细进行讨论，在议员们批准《大众传媒法》的情况下，有必要建立一个为用哈萨克语制作儿童节目内容的从业者提供支持的机制。我们有许多年轻的专业人才，并且这个群体的数量在不断增加。昨天我们和他们会面、讨论，对他们的想法和创意感到非常满意。作为国家层面而言，对于这些企业，我们的支持不能是一次性的，而应该是系统和长期性的。无论是使用奖金支持方式，还是其他支持方式，我们都要以支持年轻人才为方向开展工作。

根据此前报道，哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议6日通过了《哈萨克斯坦共和国大众传媒法》。该法案的通过标志着哈萨克斯坦在大众传媒领域的立法进程迈出了重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】