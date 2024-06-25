参议院议长会见印度首席选举专员

在会见中，阿什姆巴耶夫首先祝贺印度成功举行了议会下院选举，并表示印度是哈萨克斯坦在亚洲的重要合作伙伴。近年来，两国在加强合作关系方面达成了广泛共识，并在国际组织框架内积极推动议会间关系的发展。

阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦致力于与印度在经济合作、文化交流、旅游及其他领域内进一步深化合作。他强调，加强两国议会间的联系也非常重要，并提到两国议会友好小组是双边关系的重要机制，应充分利用其潜力。

在会谈中，阿什姆巴耶夫还介绍了托卡耶夫总统倡导的改革措施，包括宪法修订。这些改革旨在推动权力下放、加强政治体制的制衡以及提升政党间的竞争力。拉吉夫·库马尔对此表示高度赞赏，特别强调了哈萨克斯坦在保护公民权利和利益方面的举措，并表示愿意进一步加强两国议会间的合作。

此外，阿什姆巴耶夫对印度方面积极参与世界和传统宗教领袖大会表示感谢，并强调哈萨克斯坦重视发展精神外交。双方还讨论了大会秘书处的工作及其未来计划。

此次会谈为进一步深化哈萨克斯坦与印度之间的合作关系，特别是在议会间的交流与合作，奠定了坚实基础。

【编译：达娜】