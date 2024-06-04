哈萨克斯坦马吉利斯议长会见埃及参议院议长

会谈中，双方就加强双边合作，其中包括加深议会间对话问题进行了讨论。

霍沙诺夫指出，哈萨克斯坦和埃及之间建立外交关系已过30年。

-这些年里，双方建立了紧密的合作关系。这首先是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西的共同努力。今后我们将在一会层面继续推动两国领导人旨在加强双边合作的工作。-他说。

Фото: ҚР Парламенті Сенатының баспасөз қызметі

马吉利斯议长就托卡耶夫总统的倡议下正在开展的社会经济和政治改革进程，以及马吉利斯立法工作进行了介绍。

此外，双方就继续深化议会间友好小组的工作达成了共识。

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阿卜杜勒·瓦哈卜·拉泽克表示，埃及支持哈萨克斯坦开展的政治和经济改革。

-我们的目的是加强两国议会间合作。与此同时，我们还有意加强社会、经济和政治关系。两国领导人有意进一步加强合作。今天与哈萨克斯坦总统会面对我们来说非常荣幸。-他说。

会谈中，双方还就经贸、交通运输、旅游和人文领域合作问题进行了讨论。

最后，马吉利斯议长表示，相信埃及参议院议长的此次访问将为加强双边政治对话，以及推动议会间合作注入新的动力。

【编译：小穆】