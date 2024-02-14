参议院议长会见梵蒂冈驻哈萨克斯坦大使

会谈中，双方就进一步加强双边合作和推进宗教间对话问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫祝贺梵蒂冈大使履新。他同时指出，哈萨克斯坦和梵蒂冈之间建立了基于相互尊重的长期合作关系。他表示，高层之间的积极和可靠的对话正在为加强两国友好关系作出贡献。

-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近日对梵蒂冈进行的正式访问，以及同罗马教宗方济各会晤对双边合作关系的发展注入了新的动力。为进一步推动宗教间和文明间对话，我们有意继续同梵蒂冈开展紧密及有效的合作。去年，为了批准哈萨克斯坦与梵蒂冈之间的协议，通过了一项法案。该文件将有助于进一步加强双边外交关系，以及文明间和宗教间对话。-参议院议长说。

阿什姆巴耶夫强调，世界和传统宗教领袖大会成为了进一步加强宗教间相互理解和尊重的平台，并对梵蒂冈对该领域的工作提供的全面支持表示感谢。

同时，他强调了发展精神外交的重要性，并介绍了哈萨克斯坦在宗教间和谐及促进全球宗教间对话领域的举措。

-去年10月，我们成功召开了世界和传统宗教领袖秘书处第21次会议。根据结果，会议通过了推动大会发展的概念。该文件旨在确定大会未来10年的发展方向。在此，精神外交发挥重要作用。在这方面，大会的活动旨在加强宗教领袖、政治家和国际组织之间的合作，为解决恐怖主义、极端主义、不平等、贫困、气候变化等当前全球问题做出贡献。-他说。

最后，梵蒂冈大使对哈萨克斯坦的和平倡议，以及推动宗教间和谐及对话举措表示支持。与此同时，他强调梵蒂冈有意进一步加强与哈萨克斯坦之间的双边合作。

【编译：小穆】