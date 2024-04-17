参议院议长会见牛津大学伊斯兰研究中心主任

（哈萨克国际通讯社讯）据参议院（议会上院）新闻处消息，哈萨克斯坦参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫17日会见到访的牛津大学伊斯兰研究中心主任法尔汗·艾哈迈德·尼扎米（Dr Farhan Ahmad Nizami）。

会谈中，双方就进一步加强科研和精神外交领域的相互合作问题进行了讨论。

阿什姆巴耶夫感谢牛津大学伊斯兰研究中心与哈萨克斯坦科学家建立的积极合作，并表示这是动员双方科学界解决当前全球性问题的重要一步。

他同时还指出，哈萨克斯坦一贯坚持“团结在于多样性”原则，并表示有意进一步加深与牛津大学伊斯兰研究中心之间的合作。

此外，双方还谈及世界和传统宗教领袖大会在宣扬和平、信任和对话文化的重要作用，并指出了共同落实大会未来10年发展理念的重要性。

-哈萨克斯坦举行的世界和传统宗教领袖大会在过去20年里已成为促进宗教、文化和文明之间对话的享有盛誉和公认的国际平台。去年，我们通过了大会未来10年的发展理念。该大会旨在加强宗教领袖、政治家和国际组织之间的合作，帮助克服当今世界面临的挑战，如气候变化、不平等、极端主义和战争。与此同时，精神外交的巨大潜力也显而易见。因此，我们有兴趣进一步加强与贵中心在这方面的联合行动。-阿什姆巴耶夫说。

尼扎米教授感谢哈萨克斯坦参议院议长的热情接待，并表示有意进一步加强双边和科研领域合作。

【编译：小穆】