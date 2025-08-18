马吉利斯议长会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席
（哈萨克国际通讯社讯）据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫18日会见乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）主席坦齐拉·纳尔巴耶娃。
会谈中，双方讨论了加强议会间合作的问题，并就双边关系当前问题交换了意见。
双方指出，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦议会间对话正在迅速发展。仅今年一年，两国议会首脑就已在不同地点举行了多次会晤。
哈萨克斯坦马吉利斯议长向乌兹别克斯坦人民致以即将到来的独立日祝贺，并祝愿兄弟国家繁荣昌盛。
- 如今，我们两国间的议程日益丰富。本着战略伙伴关系和联盟精神，我们的合作正在快速发展。这当然离不开两国总统的辛勤努力。 -霍沙诺夫说。
双方强调，两国议会层面的战略伙伴关系持续蓬勃发展。议会间沟通是落实两国领导人达成协议的重要机制之一。因此，两国议员对此高度重视，并保持着密切合作。
- 我们领导人会晤的节奏和有效性决定了我们议会间关系的性质。在米尔济约耶夫总统2021年访问哈萨克斯坦期间，两国总统一致同意，议会应监督所有协议的执行情况。 因此，我们决定成立议会间合作委员会。 如今，委员会工作卓有成效。我们已在塔什干和阿拉木图举行了两次会议。两国总统之间的所有协议均由议员负责监督。总体而言，两国议员的每次会议都为加强双边关系注入了新的动力。-他说。
纳尔巴耶娃对哈方的热情接待深表感谢，并相信两国议会间关系将继续加强。
- 我们在很多问题上观点相似，并且始终相互支持。两国总统也秉持着相同的方向：为我们的公民创造舒适的生活条件，确保和平、安全与稳定。 我们的领导人设定了一个宏伟的目标，即到2030年将两国贸易额提升至100亿美元。实现这一目标的机会非常充分。我们的目标是建立一个立法框架，以落实两国总统达成的协议。 -她说。
据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在总统府会见乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）主席坦齐拉·纳尔巴耶娃。
【编译：小穆】