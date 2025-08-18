马吉利斯议长会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席

- 我们在很多问题上观点相似，并且始终相互支持。两国总统也秉持着相同的方向：为我们的公民创造舒适的生活条件，确保和平、安全与稳定。 我们的领导人设定了一个宏伟的目标，即到2030年将两国贸易额提升至100亿美元。实现这一目标的机会非常充分。我们的目标是建立一个立法框架，以落实两国总统达成的协议。 -她说。