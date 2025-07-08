克孜勒奥尔达州州长会见联合国驻哈协调员 共商改善生态与拯救咸海问题

努尔勒别克指出，哈萨克斯坦总统曾在2023年12月迪拜举行的世界气候峰会上强调了咸海问题的重要性，并呼吁国际社会支持“拯救咸海国际基金”的工作。他表示，防止沙尘暴蔓延的有效途径之一是在干涸海床上种植适应当地气候的植物，尤其是梭梭树。目前，在国际基金的支持下，相关造林项目正在积极推进。

为推动区域可持续发展，克孜勒奥尔达州政府已向联合国开发计划署（UNDP）提交了总额达2500万美元的项目清单，涉及生态环境、水资源和自然资源管理等多个方向。

萨兰戈·拉德纳拉格查在会谈中表示，联合国方面愿与克孜勒奥尔达州建立紧密合作关系，并支持相关项目的实施。

克孜勒奥尔达州与联合国开发计划署一直保持密切合作，尤其是在社会发展领域。近年来，通过组织培训课程、技能工作坊与实习项目，已为本地青年提供了良好的学习与成长机会。

【编译：达娜】